Живая торговля и образовательная комната, где участники учатся торговать на FOREX от группы экспертов, каждый эксперт имеет свой собственный канал, чтобы поделиться своими знаниями о рынках Форекс.

Веб-сайт: golive.im

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GoLive, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.