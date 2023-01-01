My Forex Funds — это программа финансирования, которая позволяет трейдерам торговать с более крупными счетами. Мы предоставляем трейдерам возможность получать прибыль, не рискуя собственными деньгами во время торговли. У нас есть учетные записи стоимостью от 10 до 100 тысяч долларов, и каждая учетная запись имеет разные ежемесячные подписки. Помимо базового обучения, наша программа также учит трейдеров торговать с учетом цели и стратегии. Если вы любите играть в азартные игры или торговать «ради трейдинга», то эта программа может не для вас.

Веб-сайт: myforexfunds.com

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