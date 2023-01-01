TraderSync — торговый журнал и трекер портфеля для активных трейдеров, стремящихся получить преимущество или отслеживать свои результаты. Идеально подходит для трейдеров акциями, криптовалютой, Форекс, опционами и фьючерсами.

Веб-сайт: tradersync.com

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