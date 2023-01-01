Kodacy — образовательная платформа, разработанная компанией Scientific Platforms And Cosmic Explorations (SPACE). Целью платформы является предоставление доступного и доступного образования каждому в любой точке мира. Благодаря своим инновационным продуктам и специально разработанным курсам Kodacy предоставляет онлайн-курсы через виртуальную платформу, чтобы облегчить независимое от времени обучение для всех!

Веб-сайт: kodacy.com

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