WebCatalog
Spike LEGO Education

Spike LEGO Education

spike.legoeducation.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Вовлеките каждого ученика в игровое обучение STEAM с помощью приложения LEGO® Education SPIKE™. Приложение SPIKE, разработанное для использования с портфолио LEGO® Education SPIKE™, — это мощный и инклюзивный инструмент, который помогает учителям проводить увлекательное практическое обучение STEAM. LEGO® Education SPIKE™ Essential и LEGO® Education SPIKE™ Prime побуждают учащихся всех уровней обучения переходить от простых исследований к решению все более сложных реальных задач посредством конструирования и программирования.

Веб-сайт: spike.legoeducation.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Spike LEGO Education, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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