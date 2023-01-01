Spike LEGO Education

Вовлеките каждого ученика в игровое обучение STEAM с помощью приложения LEGO® Education SPIKE™. Приложение SPIKE, разработанное для использования с портфолио LEGO® Education SPIKE™, — это мощный и инклюзивный инструмент, который помогает учителям проводить увлекательное практическое обучение STEAM. LEGO® Education SPIKE™ Essential и LEGO® Education SPIKE™ Prime побуждают учащихся всех уровней обучения переходить от простых исследований к решению все более сложных реальных задач посредством конструирования и программирования.

Веб-сайт: spike.legoeducation.com

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