Stepik
stepik.org
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Stepik в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: stepik.org
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Stepik, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
LearnWorlds
account.learnworlds.com
Mini.Course
admin.minicoursegenerator.com
Education CoPilot
app.educationcopilot.com
QuizWizardGPT
quizwizardgpt.com
CoolCare
app.coolcare.co.uk
Heights Platform
heightsplatform.com
Flocabulary
flocabulary.com
Devsnest
devsnest.in
Futurecoder
futurecoder.io
openHPI
open.hpi.de
Ed
edstem.org
Skyepack
app.skyepack.com