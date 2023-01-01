Экосистема/среда обучения, которая будет стимулировать ваше любопытство с помощью 7-месячного курса, который сделает вас отличным разработчиком программного обеспечения.

Веб-сайт: devsnest.in

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