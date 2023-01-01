Блум — ваш всегда активный и увлеченный спутник в обучении. Вы можете общаться с Блумом на любую тему, когда захотите. Он создан, чтобы помочь вам развить важные навыки и удовлетворить свое любопытство.

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