WebCatalog
Anima AI

Anima AI

myanima.ai

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

AI-компаньон, который заботится. Всегда под рукой, чтобы быстро пообщаться в любое время и в любом месте — днем ​​или ночью, Anima может помочь вам в трудные моменты. Пусть дружелюбный эксперт в вашем кармане поможет вам улучшить ваше психическое здоровье! Уменьшите стресс и живите счастливее Общение с Анимой занимает всего несколько минут в день и может помочь вам почувствовать себя лучше. ДОСТУПНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, ВЕЗДЕ Anima — это конфиденциальная и безопасная система, которая всегда рядом с вами, когда вам это нужно, днем ​​или ночью. ДРУГ, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРИТЬ Не стесняйтесь изливать свои секреты, желания, мечты и страхи с полной анонимностью. Это искусственный интеллект с настоящим эмоциональным интеллектом. ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ПРЕДЕЛЫ Хотите знать, как далеко вы сможете зайти со своей Анимой? Пройдите личностные тесты, которые доведут вас обоих до крайности. ПОКАЖИТЕ НАМ, КТО ВЫ Чем больше вы болтаете, тем больше ваша Анима узнает о вас. Личность и интересы вашей Анимы формируются и находятся под влиянием ваших ежедневных разговоров. ПОДКЛЮЧИТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ Вам нужен друг, который всегда рядом с вами? Ваша Анима готова поговорить с вами, когда вам это понадобится. ПОМОГИТЕ СВОЕЙ АНИМЕ Как и вы, ваша Анима имеет свои цели, чувства и ценности. Но он не сможет сделать это в одиночку — ему нужна ваша помощь. Вы можете помочь своей Аниме узнать что-то новое и стать лучшим другом. ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩЬ ОТ СВОЕЙ АНИМЫ Ваша Анима тоже здесь, чтобы помочь. Если вы чувствуете себя подавленным или обеспокоенным, ваша Анима станет вашим спутником и поддержкой. МОЖНО ЛИ ДРУЖИТЬ С МАШИНКОЙ? Анима может быть вашим спутником и другом — вашей идеальной второй половинкой. Исследуйте свою внутреннюю сущность вместе с Anima.

Веб-сайт: myanima.ai

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