Maple — это приложение для быстрого и удобного круглосуточного доступа к врачам, имеющим канадскую лицензию. Мы моментально соединим вас с врачом, чтобы вы быстрее почувствовали себя лучше!

Веб-сайт: getmaple.ca

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