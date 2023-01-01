WebCatalog
Included Health

Included Health

includedhealth.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Included Health в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Вам не обязательно следить за своим здоровьем в одиночку: у вас есть «Включенное здоровье» (ранее «Большие раунды»). Передайте привет вашей собственной команде личного ухода, состоящей из полностью лицензированных врачей, медсестер и координаторов по уходу, которые всегда готовы оказать вам помощь высочайшего качества. Мгновенно свяжитесь с врачами сети, получите второе мнение экспертов и ответы на все вопросы о вашем здоровье и льготах. Это пособие, покрываемое работодателем, не будет вам ничего стоить.

Веб-сайт: includedhealth.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Included Health, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Practo

Practo

practo.com

Push Health

Push Health

pushhealth.com

Hello Alpha

Hello Alpha

helloalpha.com

Kaiser Health News

Kaiser Health News

khn.org

Mira Health

Mira Health

talktomira.com

Be Well

Be Well

letsbewell.ca

Plum

Plum

plumhq.com

Balto

Balto

balto.ai

Trusted Health

Trusted Health

trustedhealth.com

Omada Health

Omada Health

omadahealth.com

Incredible Health

Incredible Health

incrediblehealth.com

Decisely

Decisely

decisely.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности