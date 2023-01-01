DocOnline: платформа онлайн-консультаций врачей в Индии. Запишитесь и проконсультируйтесь с врачом для вас и членов семьи по телефону/чату за считанные минуты. Высококвалифицированные врачи, имеющие сертификат MCI. Скачайте приложение врача DocOnline, запишитесь на прием к врачу онлайн. Экономьте время + деньги

Веб-сайт: doconline.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Doconline Health, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.