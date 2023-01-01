WebCatalog
Alto Pharmacy

Alto Pharmacy

alto.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Alto Pharmacy в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Alto — это аптека с полным спектром услуг, которая бесплатно доставляет рецепты к вашей двери семь дней в неделю. Мы работаем с вашим врачом и страховой компанией, чтобы всегда предложить вам лучшую цену, а фармацевты доступны по телефону, текстовым сообщениям, электронной почте и через приложение, чтобы ответить на вопросы. Попробуйте Альто сегодня!

Веб-сайт: alto.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Alto Pharmacy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Amazon Pharmacy

Amazon Pharmacy

amazon.com

PillPack

PillPack

pillpack.com

Questions Answered

Questions Answered

questionsanswered.net

Doconline Health

Doconline Health

doconline.com

Text-Em-All

Text-Em-All

text-em-all.com

Toky

Toky

toky.co

Missive

Missive


Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Argos

Argos

argos.co.uk

Fry's

Fry's

frysfood.com

Sella

Sella

hellosella.com

Agency MVP

Agency MVP

agencymvp.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности