Мы — интернет-аптека с полным спектром услуг, которая упаковывает ваши лекарства и доставляет их к вашей двери каждый месяц.

Веб-сайт: pillpack.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PillPack, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.