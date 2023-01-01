WebCatalog
Medbikri

Medbikri

app.medbikri.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Medbikri в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Бесплатное аптечное приложение №1 для управления запасами и повторных заказов. Легко управляйте своим запасом, получайте повторные заказы на лекарства от хронических пациентов и зарабатывайте дополнительно до 50 000 рупий в месяц.

Веб-сайт: medbikri.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Medbikri, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Kyte

Kyte

web.kyteapp.com

HumHealth

HumHealth

app.humhealth.com

RestockPro

RestockPro

restockpro.ecomengine.com

OpusTime

OpusTime

app.opustime.com

Vend

Vend

secure.vendhq.com

Browntape

Browntape

app.browntape.com

Distru

Distru

app.distru.com

Tinyprints

Tinyprints

tinyprints.com

iPostal1

iPostal1

ipostal1.com

Wafeq

Wafeq

app.wafeq.com

Brightpearl

Brightpearl

login.brightpearlapp.com

PIPE17

PIPE17

app.pipe17.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности