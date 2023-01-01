Бесплатное аптечное приложение №1 для управления запасами и повторных заказов. Легко управляйте своим запасом, получайте повторные заказы на лекарства от хронических пациентов и зарабатывайте дополнительно до 50 000 рупий в месяц.

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