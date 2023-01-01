WebCatalog
Sendie

Sendie

sendie.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Sendie в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Платформа социальных сетей, которая ценит ученых и художников. Пишите посты длиной до 780 символов. Вы можете публиковать все, что захотите, на любую тему.

Веб-сайт: sendie.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sendie, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

ASKfm

ASKfm

ask.fm

Planly

Planly

planly.com

Postwell

Postwell

postwell.io

Learn Anything

Learn Anything

learn-anything.xyz

VoxFeed

VoxFeed

voxfeed.com

Lately AI

Lately AI

lately.ai

Onlypult

Onlypult

onlypult.com

Eloise

Eloise

eloise.ai

NewsWhip Analytics

NewsWhip Analytics

newswhip.com

JibeWith

JibeWith

jibewith.com

Bloom AI

Bloom AI

bloombot.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности