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Skill Course

Skill Course

skillcourse.in

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Skill Course в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Курс навыков предоставляет учащимся онлайн-обучение компьютеру с помощью предварительно записанных видео. Добро пожаловать в Skill Course – приложение электронного обучения от CoursePe. Наша главная цель – сделать компьютерное образование доступным на вашем языке самым простым способом. Это может быть отличным способом еще больше улучшить свои навыки работы с компьютером.

Веб-сайт: skillcourse.in

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