WebCatalog
Imagine Learning

Imagine Learning

imaginelearning.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Добро пожаловать Winsor Learning — признанный лидер отрасли в области науки о чтении. Прочтите пресс-релиз. Представьте себе будущее обучения. В Imagine Learning мы стимулируем прорывы в обучении на уникальном пути каждого учащегося. Дальновидные решения в сфере образования Представьте себе мир, в котором классы не знают границ — мир, который расширяет возможности преподавателей, привлекает учащихся K–12 и […].

Веб-сайт: imaginelearning.com

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