WebCatalog
Flocabulary

Flocabulary

flocabulary.com

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Flocabulary — это библиотека песен, видео и занятий для онлайн-обучения K-12. Сотни тысяч учителей используют образовательные материалы и планы уроков Flocabulary, чтобы дополнить свои занятия и привлечь учеников. Наша команда художников и педагогов стремится не только повысить результаты тестов, но и воспитать в каждом ребенке любовь к учебе.

Веб-сайт: flocabulary.com

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