Savvas Realize

Компания Savvas Learning Company, ранее называвшаяся Pearson K12 Learning, создает образовательную программу и тесты для K–12, а также учебную программу онлайн-обучения для улучшения успеваемости учащихся.

Веб-сайт: savvas.com

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