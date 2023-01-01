10 Minute School — крупнейшая образовательная онлайн-платформа в Бангладеш. Через наш веб-сайт, приложение и социальные сети более 1,5 миллиона студентов каждый день получают доступ к качественному образованию, чтобы ускорить свое обучение.

Веб-сайт: 10minuteschool.com

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