В BlinkLearning мы адаптируем и распространяем цифровой образовательный контент от более чем 100 национальных и международных издателей. Через нашу учебную платформу мы предлагаем школам инструменты управления классом и онлайн-/офлайн-доступ к более чем 25 000 цифровых книг.

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