WebCatalog

BlinkLearning

BlinkLearning

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: blinklearning.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для BlinkLearning в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

В BlinkLearning мы адаптируем и распространяем цифровой образовательный контент от более чем 100 национальных и международных издателей. Через нашу учебную платформу мы предлагаем школам инструменты управления классом и онлайн-/офлайн-доступ к более чем 25 000 цифровых книг.

Веб-сайт: blinklearning.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BlinkLearning, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Articulate 360

Articulate 360

articulate.com

Kortext

Kortext

kortext.com

Dinantia

Dinantia

dinantia.com

10 Minute School

10 Minute School

10minuteschool.com

Skyepack

Skyepack

skyepack.com

De Gruyter

De Gruyter

degruyter.com

Satchel One

Satchel One

teamsatchel.com

eSchool

eSchool

eschooledu.com

Clever

Clever

clever.com

Pearson Online Classroom

Pearson Online Classroom

pearson.com

Edmodo

Edmodo

edmodo.com

Blue Express

Blue Express

bluex.cl

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности