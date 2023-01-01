WebCatalog
Mini.Course

Mini.Course

admin.minicoursegenerator.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mini.Course в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Создавайте мини-курсы очень быстро с помощью искусственного интеллекта и практичности. Интерактивные мини-курсы отлично подходят для использования в качестве образовательных лид-магнитов, ресурсов для повышения эффективности семинаров, материалов микрообучения для обучения сообщества или для получения оплаты. Реализуйте свои идеи мини-курсов, не отвлекаясь и не откладывая на потом, благодаря AI-Assistant и простой структуре карточек.

Веб-сайт: minicoursegenerator.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mini.Course, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Stepik

Stepik

stepik.org

GAJIX

GAJIX

app.gajix.com

Flexudy

Flexudy

app.flexudy.com

Neso Academy

Neso Academy

nesoacademy.org

MindSmith

MindSmith

app.mindsmith.ai

Vectary

Vectary

vectary.com

Looti

Looti

app.looti.io

openHPI

openHPI

open.hpi.de

Education CoPilot

Education CoPilot

app.educationcopilot.com

Outwrite

Outwrite

app.outwrite.com

The Great Courses Plus

The Great Courses Plus

thegreatcoursesplus.com

Epic Developer Community

Epic Developer Community

dev.epicgames.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности