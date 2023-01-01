Mini.Course
admin.minicoursegenerator.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mini.Course в WebCatalog для Mac и ПК.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: minicoursegenerator.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mini.Course, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Stepik
stepik.org
GAJIX
app.gajix.com
Flexudy
app.flexudy.com
Neso Academy
nesoacademy.org
MindSmith
app.mindsmith.ai
Vectary
vectary.com
Looti
app.looti.io
openHPI
open.hpi.de
Education CoPilot
app.educationcopilot.com
Outwrite
app.outwrite.com
The Great Courses Plus
thegreatcoursesplus.com
Epic Developer Community
dev.epicgames.com