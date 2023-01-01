Изучайте испанский, французский, корейский, немецкий, итальянский, арабский, иврит, португальский, китайский, японский, русский и голландский с помощью интерактивных уроков, игр и видео. Polly Lingual — многогранная обучающая платформа для изучения иностранных языков. В настоящее время мы предлагаем курсы на испанском, французском, китайском, немецком, итальянском, арабском, иврите, португальском, корейском, японском, русском, голландском и английском языках. Мы понимаем, что разные методы обучения подходят для разных этапов изучения иностранного языка. Наши интерактивные уроки предоставляют учащимся механические упражнения для овладения базовым словарным запасом и грамматикой, а Polly Ambassadors помогают учащимся полностью научиться свободно говорить с помощью видеообучения в режиме реального времени. В интерактивных уроках используются различные проверенные алгоритмы, которые делают обучение эффективным и увлекательным. Для получения доступа ко всем урокам и расширенным функциям требуется подписка Polly Passport. Послы Полли доступны для частных видеосеансов, чтобы помочь ученикам улучшить произношение, попрактиковаться в разговорной речи, выучить местные диалекты и многое другое. Видеосессии продаются отдельно или пакетами по 5 и 10 сессий, в зависимости от Амбассадора. Некоторые Амбассадоры даже предлагают 30-минутные пробные уроки.

Веб-сайт: pollylingu.al

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