ONES.com создает универсальную платформу с продуктами управления разработкой программного обеспечения, обеспечивающую высокую производительность и доступность, которая помогает командам и компаниям со всего мира выпускать свое программное обеспечение быстрее и лучше. ONES Project, ONES Wiki и ONES TestCase охватывают весь жизненный цикл разработки программного обеспечения, позволяя оптимизировать проекты, согласовать процесс контроля качества и управлять знаниями команды.

Веб-сайт: ones.com

