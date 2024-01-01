ONES.com

ONES.com

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Веб-сайт: ones.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

ONES.com создает универсальную платформу с продуктами управления разработкой программного обеспечения, обеспечивающую высокую производительность и доступность, которая помогает командам и компаниям со всего мира выпускать свое программное обеспечение быстрее и лучше. ONES Project, ONES Wiki и ONES TestCase охватывают весь жизненный цикл разработки программного обеспечения, позволяя оптимизировать проекты, согласовать процесс контроля качества и управлять знаниями команды.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления проектами

Веб-сайт: ones.com

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