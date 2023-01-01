Совместная финансовая платформа. Потому что финансы должны быть чем-то большим, чем просто политика расходов. Если вы создали свою модель и вам нужно управлять расходами, бюджетом и численностью персонала на одной простой в использовании платформе, попробуйте модульность.

Веб-сайт: modularity.ai

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