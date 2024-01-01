SimpSocial

SimpSocial

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Веб-сайт: simpsocial.com

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SimpSocial знает, какой должна быть современная программа контакт-центра: быстрой, масштабируемой и полной полезных функций. Оно предоставляет командам продаж и поддержки ресурсы, необходимые для выполнения квот и быстрого заключения большего количества сделок. Это достигается путем предложения универсального программного обеспечения, которое позволяет отделам продаж общаться с потребителями теми способами, которые они предпочитают: по телефону, текстовым сообщениям, электронной почте или в социальных сетях. Мультитач-платформа последовательного маркетинга SimpSocial, созданная для того, чтобы гарантировать, что ваши запросы в автомобильной отрасли будут обрабатываться быстрее, дольше и с минимальными ресурсами! Он имеет полную интеграцию со всеми основными CRM, что делает его незаменимым для увеличения ваших продаж в 10 раз. Перейти на SimpSocial легко для любой команды, большой или маленькой. SimpSocial — это инструмент повышения производительности, который позволяет автоматизировать рабочие процессы. Если вы используете триггеры, вы потратите больше времени на налаживание отношений с клиентами, а не на игру в догонялки по телефону. Кроме того, связывайтесь с потенциальными клиентами с любого компьютера, поскольку SimpSocial решает утомительную задачу объединения потенциальных клиентов из разных каналов в единую интеллектуальную платформу. Теперь стало еще лучше, когда мы сосредоточились на революционном подходе к привлечению потенциальных клиентов: массовом реагировании потенциальных клиентов посредством текстовых сообщений и звонков. Хотите узнать больше о SimpSocial и о том, чем он может вам помочь?
Категории:
Business
Contact Center Outsourcing Service Providers

Веб-сайт: simpsocial.com

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