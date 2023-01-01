Тратьте меньше времени на обзванивание потенциальных клиентов и больше времени на заключение сделок! Искусственный интеллект Call Connect может начать звонить вашим потенциальным клиентам менее чем за 30 минут. Больше не потребуется длительного обучения новых торговых представителей.

Веб-сайт: callconnect.ai

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