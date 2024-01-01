Blazeo

Blazeo

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: blazeo.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Мы — платформа для конвертации рекламы. Как компания, предоставляющая технологические услуги, мы предоставляем услуги, включая захват потенциальных клиентов, их квалификацию, назначение встреч и подписание контрактов. Инструменты, которые мы используем для этого, включают чат, центры голосовых вызовов, виртуального помощника и SMS-сообщения. Предоставляемые нами инструменты легко настраиваемы, что позволяет нашим услугам расти по мере расширения наших клиентов. Наши обученные в отрасли агенты предоставляют экспертные знания каждому клиенту круглосуточно и без выходных. Мы стремимся быть наиболее ориентированным на поддержку комплексным решением для наших клиентов в нашей нише.
Категории:
Business
Contact Center Outsourcing Service Providers

Веб-сайт: blazeo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Blazeo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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