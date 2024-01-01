Мы — платформа для конвертации рекламы. Как компания, предоставляющая технологические услуги, мы предоставляем услуги, включая захват потенциальных клиентов, их квалификацию, назначение встреч и подписание контрактов. Инструменты, которые мы используем для этого, включают чат, центры голосовых вызовов, виртуального помощника и SMS-сообщения. Предоставляемые нами инструменты легко настраиваемы, что позволяет нашим услугам расти по мере расширения наших клиентов. Наши обученные в отрасли агенты предоставляют экспертные знания каждому клиенту круглосуточно и без выходных. Мы стремимся быть наиболее ориентированным на поддержку комплексным решением для наших клиентов в нашей нише.

Веб-сайт: blazeo.com

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