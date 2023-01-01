Платформа обеспечения и улучшения качества для контакт-центров. С помощью EvaluAgent вы сможете оценивать каждый разговор по всем каналам, чтобы обучать, обучать и мотивировать своих агентов для обеспечения неизменно высокого качества обслуживания клиентов. Потому что мы это знаем… Каждый разговор имеет значение.

Веб-сайт: evaluagent.com

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