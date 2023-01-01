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Enthu.ai

Enthu.ai

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Веб-сайт: enthu.ai

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Enthu.AI helps contact centers improve revenue and customer retention through AI driven insights. Enthu.AI enables 100% customer conversation monitoring, auto surfaces interactions that matter and helps quality teams improve agent performance through personalized and to-the-point coaching and training. Suited for both revenue and support functions, Enthu.AI helps optimize agent performance resulting in measurable gains across call QA efficiency, customer satisfaction score, new agent onboarding and agent training & coaching time, ultimately impacting revenue. For further information, visit https://enthu.ai

Веб-сайт: enthu.ai

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Альтернативы

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

CallRail

CallRail

callrail.com

Gong.io

Gong.io

gong.io

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Salesloft

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Peoplebox

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SmartWinnr

SmartWinnr

smartwinnr.com

Sprinklr

Sprinklr

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Selmo

selmo.io

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