Обеспечьте отличное качество обслуживания клиентов в любом масштабе. Ведущие мировые компании используют платформу управления качеством обслуживания клиентов Klaus для запуска эффективного процесса контроля качества, обучения агентов и повышения удержания клиентов.

Веб-сайт: klausapp.com

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