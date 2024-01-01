Verloop.io — ведущая в мире платформа автоматизации поддержки клиентов. Это помогает компаниям предоставлять своим клиентам превосходную поддержку по всем каналам. Платформа Verloop.io обеспечивает бесперебойную поддержку по различным каналам: от веб-сайтов и WhatsApp до взаимодействия в приложениях и голосового взаимодействия. Verloop.io пользуется доверием более чем 5000 брендов, включая такие известные имена, как Decathlon, Cleartrip и Nykaa, и обслуживает как предприятия, так и малый и средний бизнес. Комплексное решение Verloop.io отличает нас от других, предлагая тройной подход: 1. Первоначальное разрешение запроса. На первом этапе взаимодействия с контакт-центром Verloop.io использует поддержку искусственного интеллекта как через чат, так и через голос. Диалоговые решения искусственного интеллекта Verloop.io эффективно обрабатывают большинство запросов клиентов. 2. Поддержка «человек-агент». По мере того, как запросы переходят к людям-агентам, Verloop.io представляет Co-pilot для поддержки — мощный инструмент искусственного интеллекта, помогающий людям-агентам давать точные ответы. Инструмент предлагает ответы для повышения эффективности агента. Используя преобразование речи в текст и AnswerFlow на основе распознавания документов, агенты также могут использовать наши генеративные инструменты на базе искусственного интеллекта, такие как AI-summary, AI-Rephrase, AI-Expand и AI-Tone Adjustment, чтобы обеспечить наилучшее реагирование и повышение удовлетворенности клиентов. 3. Анализ качества (QA) на основе искусственного интеллекта. Sparks от Verloop.io предлагает идеальное решение для аналитиков качества, автоматизирующее анализ вызовов с использованием генеративного искусственного интеллекта. Это обеспечивает оптимизированный процесс для постоянного улучшения. В дополнение к вышеперечисленным инструментам компании могут использовать конструктор ботов Verloop.io — Рецепты вместе со Smart Block, чтобы легко начать свой путь к обеспечению лучшего качества обслуживания клиентов. По сути, Verloop.io стремится упростить и улучшить процесс поддержки клиентов за счет инновационной автоматизации и решений на базе искусственного интеллекта.

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