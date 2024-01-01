Kommunicate — это генеративная платформа автоматизации на базе искусственного интеллекта для поддержки клиентов. Понимая постоянные изменения в поведении потребителей, мы в Kommunicate создаем универсальную платформу автоматизации поддержки клиентов, которая может помочь компаниям оставаться на связи со своими клиентами круглосуточно и без выходных по различным каналам и взаимодействовать по мере необходимости. Kommunicate доверяют некоторые мировые лидеры, такие как KPMG, GAP, Rakuten, Bridgestone, HDFC, Amgen, Университет штата Калифорния, Сан-Бернардино и TaxBuddy.

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Веб-сайт: kommunicate.io

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