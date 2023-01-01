Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Segment.Io, Inc. предлагает интерфейсные решения для прикладного программирования. Компания собирает, очищает и контролирует данные клиентов по сегментам, а также предоставляет услуги интеграции, управления и управления аудиторией данных. Segment.Io обслуживает клиентов в штате Калифорния.

Веб-сайт: segment.com

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