Инструмент на базе искусственного интеллекта для менеджеров службы поддержки клиентов. Позвольте искусственному интеллекту контролировать 100 % обращений в службу поддержки клиентов. Ознакомьтесь с нашим последним обновлением OneTone.ai Monitoring, которое использует искусственный интеллект для предоставления вам дополнительной информации и контекста, касающихся общения между клиентами и агентами поддержки.

Веб-сайт: onetone.ai

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