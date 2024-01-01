DigitalGenius — это платформа автоматизации обслуживания клиентов, которая сочетает в себе искусственный интеллект электронной коммерции с настраиваемыми рабочими процессами и интеграцией. Благодаря более чем 60 готовым вариантам использования для розничной и электронной коммерции DigitalGenius помогает ритейлерам автоматизировать ответы на повторяющиеся запросы клиентов, такие как «Где мой заказ?» и возврат/возврат. Это приводит к сокращению времени ответа и разрешения проблем и освобождает агентов для обработки более сложных запросов.

Категории :

Веб-сайт: digitalgenius.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DigitalGenius, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.