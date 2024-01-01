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DigitalGenius

DigitalGenius

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Веб-сайт: digitalgenius.com

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DigitalGenius — это платформа автоматизации обслуживания клиентов, которая сочетает в себе искусственный интеллект электронной коммерции с настраиваемыми рабочими процессами и интеграцией. Благодаря более чем 60 готовым вариантам использования для розничной и электронной коммерции DigitalGenius помогает ритейлерам автоматизировать ответы на повторяющиеся запросы клиентов, такие как «Где мой заказ?» и возврат/возврат. Это приводит к сокращению времени ответа и разрешения проблем и освобождает агентов для обработки более сложных запросов.

Категории:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Веб-сайт: digitalgenius.com

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Альтернативы

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Botpress

Botpress

botpress.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Upsy Shopping

Upsy Shopping

upsyshopping.com

Gladly

Gladly

gladly.com

Supervity

Supervity

supervity.ai

Neocom.ai

Neocom.ai

neocom.ai

Cognigy

Cognigy

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Cordless

Cordless

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SQLtroughAI

sqltroughai.com

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ReadyCloud

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