Sendbird

Sendbird

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: sendbird.com

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Сделайте свое приложение социальным. От Reddit до Paytm и Headspace — каждое любимое приложение процветает благодаря сильному сообществу. Станьте ближе к своим, добавив чат, голосовую связь или видео в свое приложение.
Категории:
Business
Программное обеспечение для push-уведомлений
Программное обеспечение для бот-платформ
Программное обеспечение интеллектуальных виртуальных помощников
Программное обеспечение для живого чата

Веб-сайт: sendbird.com

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Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

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zoho.com

Podium

Podium

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Rocket.Chat

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Tidio

Tidio

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cohere.com

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