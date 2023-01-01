Приложение для управления финансами клуба С помощью Paysa членские взносы вашего клуба решаются без каких-либо проблем. Мы помогаем более чем 300 организациям в 20 различных видах спорта держать финансы своих клубов под контролем. Помимо выплат, благодаря множеству других функций, Paysy помогает эффективно управлять клубом по нескольким направлениям.

Веб-сайт: paysy.sk

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