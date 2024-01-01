Альтернативы - Sendbird
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc. — американская компания по разработке программного обеспечения для обслуживания клиентов со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом ZEN и входят в индекс Russell 2000. Компания Zendesk, основанная в 2007 году в Копенг...
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Freshdesk
freshdesk.com
Облачное онлайн-программное обеспечение для обслуживания клиентов, обеспечивающее поддержку службы поддержки со всеми интеллектуальными средствами автоматизации для более быстрого выполнения задач. Зарегистрируйтесь на бесплатную пробную версию сегодня!
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Zoho Desk
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Rocket.Chat
rocket.chat
Используйте коммуникационный центр, который позволяет полностью контролировать ваши данные. Все в одной платформе: командная работа, многоканальное взаимодействие, DevOps и ChatOps.
Tidio
tidio.com
Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ предлагает лучшее программное обеспечение для поддержки клиентов в режиме реального времени для отслеживания веб-сайтов и посетителей. Отслеживайте, захватывайте и взаимодействуйте со своими клиентами. БЕСПЛАТНО для 2 пользователей. Попробуй сейчас!
JustCall
justcall.io
JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице в Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подкл...
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — это современное программное обеспечение для живого чата, созданное для команд, которые хотят улучшить общение с клиентами. ✓ Программное обеспечение Freshchat для живого чата от Freshworks.
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
tawk.to
tawk.to
tawk.to — это бесплатное приложение для чата, которое позволяет отслеживать посетителей и общаться с ними на вашем веб-сайте или на бесплатной настраиваемой странице. Вы можете иметь неограниченное количество агентов и добавлять их на неограниченное количество сайтов, чтобы они могли общаться с ваш...
ManyChat
manychat.com
Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!
Smartsupp
smartsupp.com
Веб-сайт без чата похож на магазин без продавца. Начните разговор со своими посетителями и превратите их в счастливых клиентов.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов по электронной почте, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/контакто...
CallRail
callrail.com
Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.
Gorgias
gorgias.com
Служба поддержки, предназначенная для интернет-магазинов. Обеспечьте многоканальное обслуживание клиентов из одного приложения. Повысьте производительность благодаря автоматическим ответам на распространенные запросы.
Five9
five9.com
Five9 представляет собой самый проверенный и надежный облачный контакт-центр, который, как доказано, раскрывает возможности анализа и понимания клиентов, которые позволяют агентам и организациям предоставлять исключительный опыт работы с клиентами. Five9 – Контакт-центр как услуга – CCaaS.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
LiveChat
livechat.com
LiveChat – онлайн-чат и программное обеспечение службы поддержки для веб-сайтов. Используйте LiveChat для быстрого обслуживания клиентов. Зарегистрируйтесь и попробуйте LiveChat бесплатно в течение 14 дней!
Chative
chative.io
Откройте для себя больше способов взаимодействия с клиентами в Интернете с помощью удобного решения от живого чата до чат-бота. Получите Chative бесплатно сегодня!
ChatBot
chatbot.com
Автоматизируйте обслуживание клиентов с помощью ChatBot и никогда не упускайте шанс продать или помочь своим клиентам. Создавайте собственных чат-ботов с нуля, никаких технических навыков не требуется!
Front
front.com
Front — это платформа для общения с клиентами, которая легко объединяет электронную почту, приложения и коллег в одном представлении. Перестаньте быть занятым. Начните оказывать влияние.
Missive
missiveapp.com
Электронная почта, групповой чат и задачи для продуктивных команд. Одно приложение для всей вашей внутренней и внешней коммуникации. Управление работой в лучшем виде. Попробуйте бесплатно!
Drift
drift.com
Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.
Crisp
crisp.chat
Откройте для себя нашу платформу обмена сообщениями с клиентами для стартапов и малого и среднего бизнеса. Единая платформа для продаж, маркетинга и поддержки в одном программном обеспечении: Crisp. 14 дней бесплатной пробной версии. Кредитная карта не требуется. Попробуй ! Мы предоставляем базу зна...