Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Slingshot — это ведущая служба ответа и поддержки клиентов для специалистов по домашним услугам, борьбе с вредителями и газонами — каждый звонок, чат, текстовое сообщение или запрос.

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