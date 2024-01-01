Slingshot

Slingshot

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Веб-сайт: getslingshot.com

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Slingshot — это ведущая служба ответа и поддержки клиентов для специалистов по домашним услугам, борьбе с вредителями и газонами — каждый звонок, чат, текстовое сообщение или запрос.
Категории:
Business
Contact Center Outsourcing Service Providers

Веб-сайт: getslingshot.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Slingshot, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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hometriangle.com

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OmniOmni

omniomni.io

Handy.com

Handy.com

handy.com

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