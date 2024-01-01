Альтернативы - Slingshot

Blazeo

blazeo.com

Мы — платформа для конвертации рекламы. Как компания, предоставляющая технологические услуги, мы предоставляем услуги, включая захват потенциальных клиентов, их квалификацию, назначение встреч и подписание контрактов. Инструменты, которые мы используем для этого, включают чат, центры голосовых вызов...