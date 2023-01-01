Bimsync от Catenda оживляет ваши строительные данные на облачной платформе для совместной работы, охватывающей полный жизненный цикл здания. Продолжайте беспрепятственное сотрудничество в Bimsync за пределами проектного офиса или офиса на своем мобильном устройстве. Bimsync управляет информацией вашего проекта с самого начала до момента передачи и после него, обеспечивая сохранение данных и знаний на всех этапах проекта.

Веб-сайт: bimsync.com

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