Informatica

Informatica

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Веб-сайт: informatica.com

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Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC), основанную на искусственном интеллекте и комплексную платформу управления данными, которая соединяет, управляет и унифицирует данные практически в любой мультиоблачной гибридной системе. демократизация данных и предоставление предприятиям возможности модернизировать свои бизнес-стратегии. Клиенты примерно в 100 странах и 86 странах из списка Fortune 100 полагаются на Informatica для реализации цифровой трансформации на основе данных. Информатика. Где данные и искусственный интеллект оживают.™
Категории:
Business
Synthetic Data Software

Веб-сайт: informatica.com

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GenRocket

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KopiKat

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K2View

K2View

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