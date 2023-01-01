Scoretize — это бизнес-решение на основе искусственного интеллекта, которое позволяет оценить эффективность цифровой трансформации по сравнению с конкурентами в категории и отрасли.

Веб-сайт: scoretize.com

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