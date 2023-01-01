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The Stack

The Stack

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Веб-сайт: thestack.technology

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Интервью, идеи и аналитика по бизнес-технологиям и цифровой трансформации для растущего сообщества ИТ-директоров, технических директоров и старших ИТ-практиков.

Веб-сайт: thestack.technology

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The Stack, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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