Jigsaw Interactive

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Технология виртуального обучения и совместной работы Jigsaw, предоставляемая на платформе программного обеспечения как услуги (SaaS), позволяет нашим клиентам революционизировать методы обучения, обучения, совместной работы и работы в виртуальной среде, помогая им внедрить цифровую трансформацию и повысить эффективность своих организаций. успех.

Веб-сайт: jigsawinteractive.com

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