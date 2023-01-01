WebCatalog

Jigsaw Interactive

Jigsaw Interactive

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: jigsawinteractive.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Jigsaw Interactive в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Технология виртуального обучения и совместной работы Jigsaw, предоставляемая на платформе программного обеспечения как услуги (SaaS), позволяет нашим клиентам революционизировать методы обучения, обучения, совместной работы и работы в виртуальной среде, помогая им внедрить цифровую трансформацию и повысить эффективность своих организаций. успех.

Веб-сайт: jigsawinteractive.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jigsaw Interactive, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Planview LeanKit

Planview LeanKit

leankit.com

ProdCamp

ProdCamp

prodcamp.com

e-me

e-me

e-me.edu.gr

European Alternatives

European Alternatives

european-alternatives.eu

B Lab

B Lab

bimpactassessment.net

OpenRead

OpenRead

openread.academy

Zenkit Base

Zenkit Base

zenkit.com

WorkRamp

WorkRamp

workramp.com

MarTech

MarTech

martech.org

Vendr

Vendr

vendr.com

Pathwright

Pathwright

pathwright.com

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности