B Impact Assessment — это бесплатный цифровой инструмент, помогающий компаниям измерять и улучшать воздействие в пяти областях; сообщество, клиенты, окружающая среда, управление и работники.

Веб-сайт: bimpactassessment.net

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