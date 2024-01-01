Kino Live

Kino Live

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Веб-сайт: kino.live

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Инструмент видеокоммуникации в рабочем пространстве, созданный для вдохновения. Kino объединяет удаленных сотрудников с помощью видеотехнологий, которые создают атмосферу офиса. Благодаря технологии Spaces у каждого человека есть выделенное пространство для взаимодействия, сотрудничества и вдохновения с другими. Коллеги могут свободно перемещаться между различными помещениями, как если бы они находились в физическом офисе, что снижает утомляемость от виртуальных встреч. Обеспечение более органичного офисного взаимодействия с помощью видео высокой четкости и пространственной динамики, имитирующей естественное взаимодействие в рабочем пространстве. Kino предназначен для подключения удаленных коллег в течение рабочего дня. Kino позволяет удаленным коллегам по-настоящему работать вместе, бок о бок. Легкость сотрудничества и корпоративная культура, которые возникают естественным образом. Управление рабочим процессом и командная связь происходят просто благодаря участию команд в творческой среде Kino. Кино вписывается в повседневный рабочий процесс, пробуждая творческий потенциал. Это единственный инструмент, при котором коворкинг сообщества происходит удаленно. Будущее видео-сотрудничества, поднятое Кино.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: kino.live

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