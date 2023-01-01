Программное обеспечение для творческой совместной работы и видеообзоров. Один инструмент для удаленной совместной работы над творческими проектами для компаний, занимающихся анимацией и видеопроизводством. Отправьте ссылку на свой проект, чтобы получить мгновенную визуальную обратную связь.

Веб-сайт: krock.io

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